Après avoir terminé en timide baisse de 0.14% à 4191 points vendredi dernier, suite à l'impasse des négociations sur le plafond de la dette américaine, l'indice S&P500 est stable en préouverture, en l'absence de publication macroéconomique et dans l'attente de la reprise des pourparlers.



Il faudra attendre demain pour prendre connaissance des indices Flash PMI manufacturier et services en zone euro et aux Etats-Unis.



Graphiquement, le S&P500 demeure en phase de reprise et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 4178 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. A court terme, on attendra la sortie des 4178/4213 points pour agir.