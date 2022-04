Début de semaine dans le rouge 25/04/2022 | 15:21 Jordan Dufee 25/04/2022 | 15:21 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 4200 PTS

Après avoir terminé en baisse de 2.77% à 4271 points vendredi, miné par la hausse des rendements obligataires et la perspective d'un durcissement de la politique monétaire américaine, l'indice S&P500 devrait débuter la semaine en repli de 0.4% aujourd'hui. La prudence devrait ainsi rester de mise en attendant les publications des géants de la cote tels que Microsoft, Alphabet, Apple et Amazon, qui dévoileront cette semaine leur performance sur le premier trimestre de l'année. Sur le plan macroéconomique, aucun chiffre n'est au programme aujourd'hui. En données horaires, le courant vendeur l'emporte, en atteste la longue série de chandeliers baissiers. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, les 4200 points pourraient désormais être en ligne de mire.

