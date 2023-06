Après avoir terminé en baisse de 0.37% à 4409 points vendredi dernier pour la compensation, pénalisé par les valeurs technologiques et les craintes de nouvelles hausses de taux aux Etats-Unis, l'indice S&P500 cède 0.4% en préouverture, dans le sillage de l'Europe et craintes au sujet du ralentissement de l'économie chinoise.

Les initiatives pourraient rester limitées avant l'intervention de Jerome Powell demain devant le Congrès américain.



Du côté des statistiques, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30.



Techniquement, le S&P500 reprend son souffle après sa récentes progression. Seul l'enfoncement de la zone des 4392 points militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée qui pourrait ramener l'indice vers les 4352 points puis 4300 points par extension.