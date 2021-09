Début de semaine dans le vert 30/08/2021 | 13:25 Laurent Polsinelli 30/08/2021 | 13:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4470 PTS/ 4530 PTS

Saluant le ton accommodant de Jerome Powell à l'occasion de son intervention lors de la conférence de Jackson Hole, l'indice S&P500 a terminé à son zénith vendredi, en hausse de 0.88% à 4509 points.

Bien que la Réserve Fédérale envisage de réduire son programme de rachats d'actifs d'ici la fin de l'année, son président a réitéré que l'inflation restait transitoire et qu'il restait des progrès à accomplir en matière d'emploi, avant de retrouver la situation d'avant crise. Un durcissement précité de la politique monétaire américaine ne semble ainsi pas nécessaire.



Aujourd'hui, l'indice américain est attendu en légère hausse de 0.1% dans les premiers échanges, dans le sillage de l'Europe. Sur le plan macroéconomique, seule les promesses de ventes de logements seront dévoilées à 16h, le consensus table sur une hausse de 0.5%.



Techniquement, pas de changement, la dynamique demeure clairement haussière en données horaires au-dessus des 4468 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. Au-dessus de ce niveau, les 4530/4550 points pourrait rapidement être ralliés.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.