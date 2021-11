En baisse avec l'Europe, une journée chargée niveau macro 24/11/2021 | 13:42 Laurent Polsinelli 24/11/2021 | 13:42 Envoyer par e-mail :

Contrairement à l'Europe et malgré la hausse des rendements obligataires et le repli des valeurs technologiques, l'indice S&P500 a terminé en légère hausse de 0.17% à 4690 points.

Tandis que les places européennes cèdent du terrain avec les craintes liées à l'inflation et la résurgence des inquiétudes pandémiques, l'indice américain devrait débuter la séance en baisse de 0.3%.

La journée pourrait s'avérer volatile avec les nombreuses statistiques attendues aujourd'hui. Wall Street sera par ailleurs fermée demain pour Thanksgiving et ouvrira pour une demi-séance vendredi.



Au programme cet après-midi, les commandes de biens durables, les inscriptions hebdomadaires au chômage, la balance commerciale, le PIB puis l'indice Core PCE, l'indice du Michigan, les dépenses et revenus des ménages, les ventes de logements neufs, les stocks pétroliers et les minutes de la Fed. Graphiquement, le S&P500 est en phase de consolidation horizontale. Seul l'enfoncement des 4637 points militerait pour l'amorce d'une consolidation plus marquée en direction des 4594 points voire 4550 points par extension.

