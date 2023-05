S&P 500 : En baisse de 0.3% dans les premiers échanges

Par Le 09 mai 2023 à 14:33Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 4084 / 4147 A l'instar des places européennes qui cèdent du terrain aujourd'hui, dans l'attente des données sur l'inflation américaine demain, le S&P500 cède 0.3% en préouverture.

L'indice américain avait terminé en timide hausse de 0.05% à 4138 points hier, dans une logique de prudence d'autant que Londres était fermée pour le couronnement de Charles III.



Aucune statistique majeure n'est attendue aujourd'hui.



Graphiquement, le S&P500 demeure en phase de reprise. A court terme, les initiatives devraient restées limitées et il faudra attendre la sortie des 4084/4147 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Partager

