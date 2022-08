En baisse de 0.3% en attendant l'ISM Manufacturier 01/08/2022 | 14:39 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 01/08/2022 | 14:39 Envoyer par e-mail :

Vendredi soir, Wall Street a clôturé en net hausse, porté notamment par les solides résultats des entreprises. L'indice Dow Jones (DJIA) a gagné +0.97%, le Nasdaq a gagné +1.81% et et l'indice élargi S&P 500 s'est adjugé +1.42% Du côté des statistiques, les investisseurs attendent à 15h45 le S&P Global PMI manufacturier et à 16h l'ISM manufacturier américain et le consensus le donne à 52,0. Aujourd'hui, le S&P500 devrait ouvrir en baisse de 0.3%, comme le suggèrent les contrats Futures. "Nous ne pensons pas que les Etats-Unis soient encore dans une récession classique, mais ils le seront presque certainement d'ici quelques trimestres", ont indiqué les analystes de Deutsche Bank dans une note. Graphiquement, le franchissement des 4000 points a bien permis aux acheteurs de prendre la main à très court terme. La dynamique reste donc haussière en données horaires au-dessus des 4100 points. On suivra de près la sortie des 4176/4200 pour agir.

