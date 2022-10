En baisse de 0.5% dans le sillage de l'Europe 06/10/2022 | 14:00 Laurent Polsinelli 06/10/2022 | 14:00 Envoyer par e-mail :

Malgré des statistiques américaines meilleures que prévu hier (ADP à 208K et ISM services à 56.7) qui laissent craindre un nouveau tour de vis important par la Fed le mois prochain, l'indice S&P500 a réduit ses pertes hier et terminé en baisse de 0.2% à 3783 points.

Ce dernier devrait subir de nouveaux dégagements aujourd'hui comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.5%.



Les minutes de la BCE mettent en évidence que la banque centrale européenne reste préoccupée par les tensions inflationnistes persistantes, après avoir relevé ses taux de 75 points de base en septembre. Elle reste décidée à procéder à de nouveaux resserrements monétaires, même au prix d'un ralentissement de la croissance.



Seule statistique au programme, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30 (consensus 205K). La prudence devrait rester de mise avant le rapport mensuel sur l'emploi demain. Les analystes tablent sur un taux de chômage à 3.7%, avec 265K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.3%.



D'un point de vue graphique, le S&P500 demeure en phase de reprise et conserve ainsi un biais haussier en données horaires au-dessus des 3722 points. A court terme, le sens de sortie des 3722/3790 points pourrait être déterminant.

