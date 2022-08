En baisse de 0.6% avant l'arrivée de Nancy Pelosi 02/08/2022 | 15:09 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 02/08/2022 | 15:09 Envoyer par e-mail :

Wall Street a clôturé en net baisse hier, suite au regain d'inquiétude sur les relations diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis concernant Taïwan. L'indice Dow Jones a perdu -0.14%, le Nasdaq a perdu -0.06% et et l'indice élargi S&P 500 a reculé de -0.28% après la cloche. Dans le cadre de sa tournée en Asie, Nancy Pelosi prévoit de se rendre à Taiwan pour y rencontrer des représentants du gouvernement, malgré les mises en garde de Pékin. S&P Global (SPGI), Caterpillar (CAT), le géant pétrolier BP (BP), Illinois Tool Works (ITW) et Marriott (MAR) publient leurs résultats aujourd'hui. Au calendrier économique figure l'enquête sur les ouvertures d'emploi et les rotations de main-d'œuvre pour le mois de juin, ou JOLTS, à 16 heures. Les futures Standard & Poor's 500 étaient en baisse de 0,6 %, tout comme le Dow Jones Industrial Average, tandis que le Nasdaq pointait en baisse de 0,7 % avant la cloche. En données horaires, les cours ont testé positivement la ligne des 4124 points, qui correspond à la moyenne mobile à 100 périodes. Un franchissement des 4150 donnerait une poussée plus dynamique en direction des 4200 points.

