Les actions mondiales ont reculé mardi et le dollar a bondi, les investisseurs évaluant les dernières données économiques décevantes en provenance de Chine.

Les indices américains ont gagné du terrain hier. Le Nasdaq100 a gagné 0.87% à 15408, le S&P500 a gagné 0.90% à 4518 points et le Dow Jones a gagné 1.16% à 35473 points.

Sur le calendrier économique, l'indice mensuel NFIB Small Business Index de la National Federation of Independent Business a atteint 91,9 en juillet, en hausse par rapport aux 91 enregistrés le mois précédent et aux 89,9 enregistrés au cours du même mois de l'année dernière.

Wall Street devait ouvrir en baisse mardi, les valeurs financières chutant après que Moody's a abaissé dans la nuit les notes de crédit de plusieurs banques américaines de taille petite ou moyenne, tout en plaçant six grandes banques, dont Bank of New York Mellon (BK) et US Bancorp (USB), sous surveillance en vue d'un éventuel abaissement de leur note.

Sur les marchés à terme, le S&P 500 baisse de 0.67%, le Nasdaq de 0.69% et le Dow Jones baisse de 0.68%.

En données horaires, la consolidation horizontale perdure. On suivra de près la sortie des 4400/4600 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.