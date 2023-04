En baisse de 0.7% à l'ouverture 20/04/2023 | 13:57 Laurent Polsinelli 20/04/2023 | 13:57 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 4195 PTS

Objectif de cours : 4113 PTS

Après quatre séances d'indécision, dans un contexte de prudence avec les publications de sociétés mitigées, l'indice S&P500 est attendu en baisse de 0.7% aujourd'hui, dans le sillage de l'Europe.

L'indice américain avait terminé non loin de l'équilibre hier (-0.01% à 4154 points).



Du côté des statistiques, Les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice PhillyFed seront publiées à 14h30. A 16h, les opérateurs prendront connaissance des ventes de logements existants ainsi que des indicateurs avancés et plusieurs membres de la Fed s'exprimeront dans la soirée. En données horaires, l'indice devrait ouvrir sous la zone des 4134 points et pourrait rapidement tester le seuil des 4113 points, correspondant à la moyenne mobile à 100 heures. L'enfoncement de cette zone de cours militerait pour l'amorce d'une consolidation, avec à la clé une rechute en direction des 4069 points. La volatilité pourrait rapidement resurgir d'autant plus à la veille des 3 sorcières.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.