En baisse de 0.8% en préouverture 01/03/2022 | 14:05 Laurent Polsinelli 01/03/2022 | 14:05 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 4385 PTS

Objectif de cours : 4279 PTS

Après avoir terminé en baisse de 0.24% à 4373 points hier, dans le sillage des tensions géopolitiques persistantes en Ukraine, l'indice S&P500 devrait débuter la séance en baisse de 0.8% tandis que l'offensive russe se poursuit..malgré l'avalanche des sanctions occidentales contre la Russie.



Concernant les statistiques, l'indice Final PMI manufacturier est ressorti à 58.2 en zone euro (58.4 précédemment). Aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance de ce même indice à 15h45 puis de l'ISM manufacturier et des dépenses de construction à 16h. En données horaires, l'indice S&P500 reste pour le moment en phase de reprise technique. Seul un retour sous les 4279 points militerait pour des dégagements plus marqués, avec à la clé un probable retour vers les récents points bas.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.