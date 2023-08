Fitch Ratings a annoncé hier soir avoir abaissé d'un cran la note de la dette souveraine à long terme des Etats-Unis, à 'AA+' contre 'AAA' jusqu'ici, arguant de la détérioration financière du pays.

Après avoir terminé en baisse de 0.27% à 4576 588 points hier, le S&P500 devrait continuer cette tendance après l'abaissement de la note de crédit américaine entraîne les contrats à terme sur actions à la baisse avant la cloche du mercrediLe secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emploi que prévu en juillet, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.Elle recense 324.000 créations de postes alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 189.000. Les estimations des économistes et analystes s'échelonnaient entre 150.000 et 280.000 créations de postes.Sur les marchés à terme, le S&P 500 est en baisse de 0.54%, le Nasdaq de 0,81% et le Dow Jones de 0.36% d'après les contrats Futures.En données horaires, la consolidation horizontale perdure. On suivra de près la sortie des 4600/4631 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.