S&P 500 : En hausse après l'accord sur le plafond de la dette US

Par Aujourd'hui à 13:52Par Laurent Polsinelli Partager Positive au dessus de 4156 PTS Objectif de cours: PTS Fermé hier pour le Memorial Day, l'indice S&P500 progresse de 0.6% en préouverture, saluant l'accord de principe sur le plafond de la dette américaine.

L'accord devra désormais être soumis aux deux chambres du Congrès pour validation.

L'indice S&P500 avait terminé en hausse de 1.3% à 4205 points vendredi dernier. Sur le plan macroéconomique, l'indice Case Shiller des prix immobiliers sera publié à 15h et l'indice du Conference Board à 16h.



En données horaires, le S&P500 demeure en phase de rattrapage et conserve ainsi un biais haussier au-dessus des 7156 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 4213 points devrait ouvrir la voie aux 4243 points, voire 4266 points par extension. Partager

