S&P 500 : En hausse de 0,17% pour débuter la semaine

Par Le 08 mai 2023 à 14:54Par Jordan Dufee Partager Positive au dessus de 4088 PTS Objectif de cours: PTS Malgré le sursaut de vendredi, le S&P500 a terminé la semaine dernière en baisse avec un score hebdomadaire de -0,80%. Depuis le début de l'année, l'indice élargi de Wall Street progresse de 7,73%. Les résultats d'Apple ont été salués par les financiers tandis que le rebond des banques américaines a permis d'améliorer le sentiment global. L'optimisme perdure d'ailleurs aujourd'hui puisque le S&P500 devrait ouvrir en hausse de 0,17%, à proximité de 4140 points. En données horaires, le rebond de vendredi a fait sauter deux résistances horaires de taille, celles des 4088 et des 4133 points. La prochaine cible des acheteurs à très court terme se situe à 4164 points. Partager

