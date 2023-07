En attendant les données sur l'inflation américaine demain et le coup d'envoi de la saison des résultats en fin de semaine, l'indice S&P500 progresse de 0.2% en préouverture, dans le sillage de l'Europe.

Ce dernier avait terminé en légère hausse de 0.24% à 4409 points hier.



Aucune statistique n'est au programme aujourd'hui, il faudra attendre demain pour la publication de l'indice CPI US.



Techniquement, le S&P500 demeure en phase de consolidation horizontale depuis plusieurs séances. On attendra la sortie des 4385/4458 points pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.