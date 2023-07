Après avoir terminé non loin de l'équilibre vendredi dernier pour la compensation mensuelle (+0.03% à 4536 points), l'indice S&P500 progresse de 0.2% en préouverture, en attendant l'intensification de la saison des résultats trimestriels et les décisions de la Fed, de la BCE et de la BoJ sur les taux.



Du côté des statistiques, seuls les indices Flash PMI manufacturier et services seront publiés à 15h45.



En données horaires, après son récent rattrapage, le S&P500 consolide horizontalement au sein de la zone des 4527/4578 points. On attendra la sortie de ce range pour se positionner dans une sens comme dans l'autre.

Sa récente progression et les révisions baissières des perspectives des sociétés incitent néanmoins à la prudence et à privilégier un biais baissier tant que la borne haute n'est pas dépassée.