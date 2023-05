Profitant des espoirs d'un accord au sujet du plafond de la dette américaine, l'indice S&P500 a terminé en forte hausse de 1.19% à 4158 points.

Ce dernier progresse de 0.2% en préouverture, dans le sillage des places européennes et des propos de J. Biden qui conforte le sentiment que les deux parties sont disposées à trouver un compromis.



Du côté des statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice PhillyFed seront publiés à 14h30, les ventes de logements existantes et les indicateurs avancés à 16h.

En données horaires, le mouvement de consolidation horizontale perdure. La sortie par le haut de la zone des 4084/4164 points devrait ouvrir la voie aux 4187/4195 points dans un premier temps.