S&P 500 : En hausse de 0.3% avant les statistiques

Par Le 12 mai 2023 à 13:55Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 4084 / 4154 Malgré des prix à la production conformes aux attentes aux Etats-Unis (+0.2%), l'indice S&P500 a terminé en baisse de 0.17% à 4130 points hier, alourdi par le nouveau décrochages des banques régionales et le repli de Disney.

L'indice américaine progresse pour le moment de 0.3% en préouverture, en attendant les prix à la production à 14h30 et l'indice de confiance du Michigan à 16h.



Graphiquement, le mouvement de consolidation horizontale se poursuite au sein du range 4084/4154 points. Il faudra attendre la sortie de cette zone d'indécision pour agir. Partager

