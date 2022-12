Après avoir terminé en repli de 0.19% à 3933 points hier, sur fond de craintes de récession, l'indice S&P500 est attendu en hausse de 0.3% dans les premiers échanges.

La prudence pourrait rester de mise avant les données sur l'inflation américaine demain et mardi (indice PPI puis CPI) et la décision de la Fed en matière de politique monétaire mercredi prochain.



Cet après-midi, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 230k).



En données horaires, la consolidation se poursuit. A très court terme, on suivra de près la sortie des 3918/3957 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.