Après avoir terminé en hausse de 0.74% à 4472 points hier, suite au reflux de l'inflation américaine (CPI en hausse de 0.2% et 3% sur un an), l'indice S&P500 progresse de 0.35% en préouverture, en attendant les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice PPI et le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels qui sera donné demain.



Graphiquement, la dynamique est positive sur tous les échelles de temps. A court terme, on suivra de près la sortie des 4443/4521 points pour avoir quelques indications sur l'orientation à venir.