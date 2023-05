Alourdi par la hausse des rendements obligataires, des ventes au détail inférieures aux attentes et les incertitudes persistantes au sujet des négociations sur le plafond de la dette américaine, l'indice S&P500 a terminé en baisse de 0.64% à 4109 points hier.

Ce dernier progresse de 0.35% en préouverture, en attendant les mises en chantier et les permis de construire à 14h30 puis les stocks pétroliers à 16h30.



En données horaires, le mouvement de consolidation perdure au sein de la zone des 4084/4154 points. Il faudra attendre la sortie de cette zone d'indécision pour avoir plus de visibilité sur l'orientation à venir.