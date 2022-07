En hausse de 0.5% en attendant la publications des résultats 25/07/2022 | 14:29 Envoyer par e-mail :

Vendredi soir, Wall Street a clôturé en net repli, pénalisée par la publication de résultats décevants par Snap, la maison mère du réseau social Snapchat. L'indice Dow Jones (DJIA) a perdu 0,4% et l'indice élargi S&P 500 s'est replié de 0,9%. Le Nasdaq a abandonné 1,9%. Le spectre d'un ralentissement économique à l'échelle mondiale et d'un retour en récession reste néanmoins ancré dans l'esprit des intervenants et pourrait à nouveau être source de volatilité, tandis que la Fed devrait relever de 75 points de base le loyer de l'argent la semaine prochaine et peser à moyen terme sur l'économie américaine. Du côté des statistiques à 14h30 aujourd'hui, sera dévoilé l'indice d'activité de la Fed de Chicago et demain à 16h seront dévoilés l'indice manufacturier de la Fed de Richmond et l'indice FHFA du prix des maisons GM. Les publications autre-atlantique sont très attendues aujourd'hui comme celles de Meta, Alphabet, Apple, Boeing ou encore Pfizer. Aujourd'hui, le S&P500 devrait ouvrir en hausse de 0.5%, comme le suggèrent les contrats Futures. Graphiquement, le S&P500 demeure en phase de reprise, la dynamique reste haussière en données horaires au-dessus des 3900 points. On suivra de près la sortie des 3912/3974 points pour agir.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.