En hausse de 0.5% pour finir la semaine Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 09/10/2020 | 13:46

Opinion : Positive au dessus de 3414 PTS

Objectif de cours : 3481 PTS

Porté par les espoirs d'aboutissement des négociations sur le plan de soutien budgétaire aux Etats-Unis, l'indice S&P500 devrait débuter la séance en hausse de 0.5%.

L'indice américain avait terminé en hausse de 0.8% à 3446 points hier, après le volte face de D. Trump, lequel avait gelé les discussions entre Démocrates et Républicains mardi pour un plan de relance ciblé.



Du côté des statistiques, seuls les stocks des grossistes seront publiés à 16h, le consensus table sur une hausse de 0.5%.



En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus des 3414 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Le franchissement des 3450 points aujourd'hui, devrait ouvrir la voie aux 3481 points voire 3500/3514 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.