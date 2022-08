En hausse de 0.6% en attendant le PMI et l'ISM des services 03/08/2022 | 14:33 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 03/08/2022 | 14:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3921 PTS/ 4000 PTS

Wall Street a clôturé en net baisse hier, suite au regain d'inquiétude sur les relations diplomatiques entre la Chine et les Etats-Unis concernant Taïwan. L'indice Dow Jones a perdu -0.14%, le Nasdaq a perdu -0.06% et et l'indice élargi S&P 500 a reculé de -0.28% après la cloche hier. Les principaux indices américains pourraient amorcer un rebond mercredi à l'ouverture. CVS Health (CVS), Moderna (MRNA), Regeneron (REGN) et Enterprise Products (EPD) prévoient de publier leurs résultats aujourd'hui. L'indice des directeurs d'achat de services (PMI) de juillet sera publié à 15h45. Le bulletin des commandes industrielles de juin sera publié à 16heures, ainsi que l'indice ISM des services pour juillet. Le rapport hebdomadaire de l'Energy Information Administration sur les stocks pétroliers nationaux est publié à 16h30. Aujourd'hui, le S&P500 devrait ouvrir en hausse de 0.65%, comme le suggèrent les contrats Futures. En données horaires, le cours est proche de la ligne des 410 points, niveau qui correspond à la moyenne mobile à 100 périodes. Un franchissement des 4150 donnerait une poussée plus dynamique en direction des 4200 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.