Alors que l'Europe reprend nettement de la hauteur aujourd'hui, en attendant la décision de la Fed sur les taux, l'indice S&P500 devrait ouvrir en hausse de 0.9%.

L'appétit pour le risque a quelque peu resurgi avec le fort rebond des places asiatiques et la perspective de nouvelles discussions entre la Russie et l'Ukraine.



Du côté des statistiques, les ventes au détail progressent de seulement 0.3% (4.9% précédemment) et les prix à l'importation de 1.4% (2% le mois dernier). Les stocks des entreprises et l'indice NAHB des prix immobiliers seront publiés à 15h, avant les stocks pétroliers à 16h30.

Graphiquement, le S&P500 devrait tester aujourd'hui la zone des 4300 points. Seul le dépassement de ce niveau permettrait d'anticiper un rebond de plus forte ampleur en direction des 4400 points.