En hausse de 1% avant le verdict de la Fed

Les indices américains ont piqué du nez hier, lestés par l'avertissement de Walmart, qui a abaissé, pour la seconde fois en quelques semaines, ses prévisions 2022. Le S&P500 et le Dow Jones ont perdu respectivement 1,15% et 0,71% tandis que le Nasdaq100 (-1,96%) a plus lourdement baissé. Les indices américains devraient néanmoins reprendre de la hauteur aujourd'hui puisque le S&P500 est attendu en hausse de près de 1% selon les données de préouverture. La nouvelle série de résultats d'entreprises satisfait les investisseurs, avec un copieux programme à l'ordre du jour puisque Microsoft, Alphabet ou encore Boeing ont dévoilé leurs comptes semestriels. Le point d'orgue de la séance est attendu à 20h00 avec le verdict de la Fed sur ses taux directeurs. En données horaires, les cours ont testé positivement la ligne des 3910 points, qui correspond à la borne basse d'une zone d'oscillation horizontale bornée entre 3910 et 4000 points. Un rebond peu ainsi prendre forme mais il faudra attendre un franchissement des 4000 points afin d'espérer une poussée plus dynamiques en direction des 4070 points.

