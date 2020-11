En hausse de plus de 4% dans les premiers échanges 09/11/2020 | 14:23 Laurent Polsinelli 09/11/2020 | 14:23 Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 3484 PTS

Objectif de cours : 3700 PTS

Tandis que les places européennes s'envolent sur fond d'espoirs d'un vaccin à la Covid-19, l'indice S&P500 est désormais attendu en hausse de plus de 4% dans les premiers échanges.

Les marchés saluent les résultats positifs d'une étude de phase 3 sur le candidat vaccin de Pfizer, lequel s'est avéré efficace dans 90% des cas.

L'indice S&P500 avait terminé en légère baisse de 0.03% à 3509 points vendredi, les opérateurs attendent le résultat définitif de la présidentielle américaine, qui a donné la victoire à Joe Biden.



Du côté des statistiques, aucun chiffre n'est au programme aujourd'hui.



Du côté des statistiques, aucun chiffre n'est au programme aujourd'hui.



D'un point de vue graphique, le S&P500 devrait ouvrir en net gap haussier et inscrire dès les premiers échanges de nouveaux records historiques, se dirigeant vers le seuil des 3700 points. 09/11/2020 | 14:23 Laurent Polsinelli 09/11/2020 | 14:23

