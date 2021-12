En hausse en attendant l'inflation américaine 10/12/2021 | 13:48 Laurent Polsinelli 10/12/2021 | 13:48 Envoyer par e-mail :

Après avoir terminé en baisse de 0.72% à 4667 points hier dans une logique de prudence, l'indice S&P500 est attendu en hausse de 0.3% avant les chiffres de l'inflation américaine.

L'indice CPI, qui sera dévoilé à 14h30, est anticipé en hausse de 0.7%, et pourrait donner des indications sur la décision de la Fed en matière de politique monétaire la semaine prochaine.



Autre statistique au programme, l'indice du Michigan sera dévoilé à 16h, le consensus table sur 67.9 (67.4 le mois dernier).



Techniquement, le S&P500 est en phase de reprise depuis le début de semaine, et conserve ainsi un biais haussier en données horaires au-dessus des 4631 points, borne haute d'un gap laissé ouvert mardi. A court terme, on suivra donc de près la sortie des 4631/4701 points pour agir.

