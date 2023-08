Après avoir terminé en hausse de 0.15% à 4588 points hier, le S&P500 devrait changer de tendance après la publication d'indices des directeurs d'achat (PMI) peu encourageants en Chine et en Europe

L'indice S&P 500 a progressé pour le cinquième mois de suite en juillet et s'inscrit en hausse de 19,5% depuis le début de l'année, alors que le marché est devenu plus confiant dans un atterrissage en douceur de l'économie après plus d'un an de resserrement monétaire aux Etats-Unis.

Merck (MRK), Pfizer (PFE), Caterpillar (CAT) et Uber Technologies (UBER) prévoient de publier leurs résultats avant la cloche, entre autres.

Les indicateurs PMI manufacturiers définitifs de juillet seront publiés tout au long de la journée pour les principales économies. L'étude JOLTS sur l'emploi aux Etats-Unis complétera le tableau à 16h00

Le S&P 500 est en baisse de 0,3%, le Nasdaq de 0,5% et le Dow Jones de 0,17% d'après les contrats Futures.

En données horaires, la consolidation horizontale perdure. On suivra de près la sortie des 4600/4631 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.