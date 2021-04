En légère baisse pour débuter la semaine 12/04/2021 | 15:24 Jordan Dufee 12/04/2021 | 15:24 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 4150 PTS

Fin de semaine en fanfare pour les indices américains, qui ont clôturé la semaine dernière sur des niveaux inédits. Le S&P500 culmine ainsi à 4129 points, le Dow Jones atteint un zénith à 33800 points tandis que le Nasdaq100 n’est qu’à quelques dizaines de points de son record absolu à 13879 points. L’optimisme est ainsi de mise alors que l’agenda va progressivement se charger de résultats d’entreprises. Les bancaires américaines vont effectivement ouvrir le bal cette semaine, avec les publications trimestrielles de JP Morgan, Wells Fargo et Goldman Sachs mercredi, avant Citigroup et Morgan Stanley en fin de semaine. Ce jour, le S&P500 devrait ouvrir en légère baisse, de 0.12%, tout comme le Dow Jones et le Nasdaq 100, qui sont est attendu en baisse de 0.2% Techniquement, le constat est sans appel, la tendance horaire est nettement haussière à l’image de l’orientation des moyennes mobiles. La dynamique haussière restera intacte sur cette unité de temps tant que les cours se maintiendront au-dessus de 4085 points.

