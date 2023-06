S&P 500 : En légère hausse avant les statistiques

Par Hier à 14:04Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 4171 / 4231 Après terminé en baisse de 0.61% à 4179 points hier, l'indice S&P500 progresse de 0.15% en préouverture suite à l'adoption par la Chambre des représentants de l'accord visant à suspendre le plafond de la dette américaine. Le projet de loi sera désormais soumis au Sénat. De nombreuses statistiques viendront par ailleurs animer la séance. L'enquête ADP devrait faire état de 173K créations d'emplois dans le secteur privé à 14h15. Les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30, l'indice Final PMI manufacturier à 15h45, l'ISM manufacturier et les dépenses de construction à 16h, avant les stocks pétroliers à 16h30. Graphiquement, pas de changement. On attendra la sortie des 4171/4231 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir. Partager

