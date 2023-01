En légère hausse en attendant l'inflation américaine 12/01/2023 | 13:45 Laurent Polsinelli 12/01/2023 | 13:45 Envoyer par e-mail :

Tandis que l'Europe poursuit son ascension aujourd'hui en attendant les données sur l'inflation américaine à 14h30, l'indice S&P500 se maintien non loin de l'équilibre en préouverture (+0.2%) dans une logique de prudence d'autant que le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels sera donné demain, avec les valeurs bancaires.

L'indice américain avait terminé en forte hausse de 1.28% à 3969 points hier.



Sur le plan macroéconomique, les opérateurs anticipent l'indice CPI en baisse de 0.1% en décembre (+0.1% précédemment), soit une hausse en rythme annuel de 6.5% (contre 7.1% le mois dernier). Hors alimentation et énergie, l'indice CPI en anticipé en hausse de 0.3% (0.2% précédemment). Les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à la même heure.



En données horaires, la dynamique demeure clairement positive au-dessus des 3919 points. Au-dessus de ce niveau, les 3989/4000 points sont désormais en ligne de mire.

