Dans le sillage des places européennes et des espoirs de la fin du cycle de hausse des taux, l'indice S&P500 a terminé en hausse de 0.67% à 4439 points hier, en l'absence de publication macroéconomique majeure.

L'indice américain progresse de 0.2% en préouverture, en attendant la publication des chiffres sur l'inflation américaine.



Les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice CPI, anticipé en hausse de 0.3% (+3.1% sur un an). La banque du Canada rendra son verdict sur les taux à 16h, les stocks pétroliers seront publiés à 16h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h.



D'un point de vue graphique, la configuration reste inchangée. On attendra la sortie des 4385/4458 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.