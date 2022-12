En repli de 0.5% à l'ouverture

Après un trou d’air vendredi à 14h30, suite à la publication du rapport mensuel sur l’emploi américain meilleur que prévu, le S&P500 a finalement réduit ses pertes et terminé en légère baisse de 0.12% à 4071 points.

Le taux de chômage était ressorti inchangé à 3.7%, avec 263K créations d’emplois (consensus 200K) et un salaire horaire en hausse de 0.6% (0.5% le mois dernier). Les créations d’emplois du mois dernier ont par ailleurs été revues à la hausse à 284K (261K initialement).

Ces statistiques au-dessus des attentes pourraient contraindre la Fed à ne pas trop lever le pied sur les resserrements monétaires.



Aujourd'hui, l'indice S&P500 recule de 0.5% en préouverture, dans le sillage de l'Europe et malgré l'assouplissement des mesures sanitaires en Chine.

Sur le plan macroéconomique, l’indice Final PMI services sera dévoilé aux Etats-Unis à 15h45 puis l’ISM services et les commandes industrielles à 16h.



Graphiquement, le S&P500 conserve pour le moment une dynamique positive en données horaires au-dessus des 4033 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 3990 points dans un premier temps.