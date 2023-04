En situation d'attente 17/04/2023 | 14:06 Laurent Polsinelli 17/04/2023 | 14:06 Envoyer par e-mail :

Après avoir terminé en baisse de 0.21% à 4137 points vendredi dernier, malgré les bonnes performances des valeurs bancaires suite aux résultats de JPMorgan et Citigroup, l'indice S&P500 progresse de 0.1% en préouverture.

En l'absence de publication macroéconomique majeure aujourd'hui, les initiatives pourraient rester limitées avant les prochaines publications trimestrielles et les indicateurs d'activité de part et d'autre de l'Atlantique.



Du côté des statistiques, seul l'indice Empire state manufacturier sera publié aux Etats-Unis à 14h30, le consensus table sur -17.7 contre -24.6 le moi dernier.



Graphiquement, la dynamique reste positive en données horaires au-dessus des 4110 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 7069 points dans un premier temps, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures.

