Tandis que l'Europe est repassée dans le rouge à la mi-journée, dans l'attente de quelques publications d'importance et suite au coup d'état militaire au Gabon, le S&P500 cède 0.1% en préouverture.

L'indice américain avait terminé en forte hausse de 1.45% à 4497 points hier, suite à des statistiques laissant penser que la Fed devrait stopper ses resserrements monétaires.



Aujourd'hui, les opérateurs attendent l'enquête ADP à 14h15, le PIB US et les stocks des grossistes à 14h30, les promesses de vente de logements à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



En données horaires, la dynamique demeure positive au-dessus des 4458 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 4415 points. Dans le cas contraire, les 4527 points seraient alors en ligne de mire.