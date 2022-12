En timide hausse à l'aube d'une semaine importante

L'indice S&P500 a mal terminé la semaine et clôturé en baisse de 0.73% à 3934 points vendredi, suite à la publication de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, ressorti au-dessus des attentes. L'indice PPI a, en effet, progressé de 0.3% en novembre (consensus 0.2%), faisant ainsi état d'une hausse de 7.4% sur un an (+8.1% précédemment).

Hors alimentation et énergie, l'indice grimpe de 0.4% (+0.1% le mois dernier).

Après le rapport mensuel sur l'emploi meilleur que prévu, l'accélération de l'activité dans le secteur des services, le PPI vient encore semé le doute et pourrait contraindre la Fed à poursuivre ses resserrements monétaires.



L'indice des prix à la consommation qui sera dévoilé demain pourrait ainsi être déterminant, avant la décision de la Fed sur les taux mercredi.

Aucune statistique majeure ne sera dévoilée aujourd'hui.



En données horaires, le mouvement de consolidation se poursuit. A très court terme, on attendra la sortie des 3918/3998 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.