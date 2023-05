Après avoir terminé en forte baisse de 1.16% à 4119 points hier, dans le sillage des valeurs bancaires, l'indice S&P500 progresse de 0.25% en préouverture, en attendant la décision de la Fed sur les taux ce soir à 20h et de la conférence de presse de Jerome Powell qui suivra à 20h30.



Du côté des statistiques, l'enquête ADP a fait état de 296K créations d'emplois dans le secteur privé (consensus 148K et 145K le mois dernier). L'indice Final PMI services sera publié à 15h45, l'ISM services à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.



Graphiquement, la consolidation se poursuit. La zone des 4089 points devra engendre une réaction positive sous peine de nouveaux dégagements en direction des 4049/4030 points.