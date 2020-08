Énième record historique Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 3355 PTS/ 3400 PTS

Enième record pour le S&P500 qui termine en gain de 0.23% à 3390 points. Cette nouvelle avancée s’est opérée avec l’aide de tous les secteurs malgré les inquiétudes liées à la pandémie. Lors de cette nouvelle séance, les investisseurs pourront se concentrer sur la publication des stocks de pétrole, avant de connaitre les conclusions des minutes de la FED. Graphiquement, en données horaires les cours restent au contact des 3400 points avec des moyennes mobiles largement orientées à la hausse. L’environnement se caractérise toujours avec l’absence d’initiative vendeuse permettant ainsi à l’indice de se stabiliser sur son zénith. Le mouvement actuel trouve néanmoins un blocage proche des 3400 points. Son franchissement, en clôture, marquerait l’ouverture de nouvelles cibles haussières, sur un terrain inconnu, en direction des 3420 points.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020

