Tandis que les places européennes cèdent du terrain aujourd'hui, dans une logique de prudence, avant l'inflation américaine mardi et les décisions de la Fed et de la BCE sur les taux, l'indice S&P500 est proche de l'équilibre en préouverture.

Ce dernier avait terminé en hausse de 0.62% à 4293 points hier, dans le sillage des valeurs technologiques, de la baisse des rendements obligataires et des espoirs d'un statu quo de la Fed la semaine prochaine, avec des inscriptions hebdomadaires au chômage supérieures aux attentes.



Aucune statistique ne sera dévoilée en deuxième partie de séance.



Techniquement, le S&P500 demeure en phase de rattrapage et conserve un biais haussier en données horaires au-dessus des 4261 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures. A court terme, le sens de sortie des 4161/4300 points pourrait être déterminant.