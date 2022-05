Fin de semaine dans le vert 27/05/2022 | 14:44 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 27/05/2022 | 14:44 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 4131 PTS

Alors que les places européennes sont globalement dans le vert aujourd'hui, accentuant leur progression depuis 10h, l'indice S&P500 est désormais attendu dans le vert à +0.60% d'aères les contrats Futures. Ce dernier avait terminé en hausse de +2% à 4057 points hier. Sur le plan macroéconomique, le PIB américain était en dessous des attentes avec une contraction de 1.5% (contre 1.4% anticipé) au premier trimestre. Les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient en revanche encourageantes à 210K (contre 217K prévus), Cependant, les commandes de bien durables ont progressé de 0,4% en avril 2022 (consensus 0,6% après +0,6% chiffre révisé de +0,8%) en mars 2022 Les opérateurs attendent aujourd'hui à 14h30 les chiffres de l’indice Core PCE, les stocks de commerce de gros, la balance commerciale ainsi que les dépenses et revenus des ménages. À 15h45 sera dévoilé l’indice PMI de Chicago puis à 16h, l’indice de confiance du Michigan. Techniquement, la tendance est baissière en données horaires en dessous des 4100 points. À court terme, on attendra la sortie des 4100/3900 points pour se positionner dans un sens comme dans l'autre.

