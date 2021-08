Fin de semaine flat à New York 13/08/2021 | 13:48 Laurent Polsinelli 13/08/2021 | 13:48 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4448 PTS/ 4480 PTS

Après ses records de la veille, avec un gain de 0.3% à 4460 points à la clôture, l'indice S&P500 devrait finir la semaine sur une note hésitante, les contrats Futures demeurant non loin de l'équilibre.



Sur le plan macroéconomique, la balance commerciale est ressortie à 12.4B en zone euro (consensus 10.9B). Aux Etats-Unis, les prix à l’importation, anticipés en hausse de 0.6%, seront publiés à 14h30 et l’indice de confiance du Michigan à 16h. D'un point de vue technique, la tendance demeure haussière sur les différentes échelles de temps, l'indice inscrivant jour après jour de nouveaux records, après une saison des résultats qualitatives. En données horaires, la dynamique positive ne sera pas remise en cause, tant que l'indice demeure au-dessus des 4450 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures.





© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.