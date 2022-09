Fin de semaine morose 16/09/2022 | 13:49 Laurent Polsinelli 16/09/2022 | 13:49 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 3849 PTS

Les statistiques de bonne facture et la hausse des rendements obligataires ont de nouveau pesé sur les places financières hier, à l'image du S&P500 qui a terminé en forte baisse de 1.13% à 3901 points.

A l'approche de la réunion de la Fed mercredi, la prudence devrait rester de mise en cette fin de semaine, d'autant plus avec le profit warning de Fedex et la mise en garde de la Banque mondiale contre le risque de récession.

L'indice S&P500 est pour le moment attendu en repli de 0.8% en préouverture.



Seule statistique au programme, l'indice de confiance du Michigan sera publié à 16h, le consensus table sur 60.



En données horaires, la tendance reste baissière sous les 3955 points. L'indice devrait ouvrir en gap baissier et pourrait rapidement rallier les 3849 points. Sous ce niveau, les 3817/3796 points seraient alors en ligne de mire, bornes d'un gap laissé ouvert le 15 juillet dernier.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.