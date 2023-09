Dans le sillage des rendements obligataires, des valeurs technologiques et de la perspective d'une nouvelle hausse de taux aux Etats-Unis d'ici la fin de l'année, l'indice S&P500 a clôturé en forte baisse de 1.64% à 4330 points hier.

Ce dernier est attendu en hausse de 0.4% à l'ouverture aujourd'hui tandis que l'Europe tente de redresser la barre.



Du côté des statistiques, les indices Flash PMI manufacturier et services seront publiés à 15h45.



En données horaires, la dynamique reste dégradée. On maintiendra pour le moment un biais baissier sous les 4400 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. L'indice a clôturé hier sur ses plus bas de fin juillet. Cette zone devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 4300 points puis 4261 points.