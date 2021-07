Hausse initiale de 0.25% pour terminer la semaine 16/07/2021 | 14:18 Jordan Dufee 16/07/2021 | 14:18 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 4400 PTS

Nouvelle séance de stabilisation à Wall Street, où les indices américains ont terminé en ordre dispersé. Les valeurs technologiques ont subi des prises de bénéfices, à l’image du recul du Nasdaq100 (-0.71%) tandis que le Dow Jones a grappillé à 0.15%. Le S&P500 a quant à lui cédé 0.33% à 4360 points. Le programme est une nouvelle fois chargé du côté des indicateurs économiques puisque les investisseurs prendront connaissance dans quelques minutes des ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de juin avant les stocks des grossistes et la confiance des consommateurs à 16h00. Avant ces statistiques, le S&P500 est attendu en légère hausse de 0.25%. Graphiquement, le S&P500 est repassé sous la barre des 4360 points, synonyme d’une configuration horaire plus neutre. Les principales moyennes mobiles à 20, 50 et 100 périodes tendent par ailleurs à s’aplatir. Un débordement de ce niveau pourrait permettre aux acheteurs de renouer avec une tendance positive, en direction des 4400 points.

