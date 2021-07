Hausse initiale de 0.4% 09/07/2021 | 15:28 Jordan Dufee 09/07/2021 | 15:28 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 4360 PTS

A l’instar des places européennes, Wall Street n’a pas échappé hier aux prises de bénéfices. Les trois indices phares des Etats-Unis ont ainsi perdu du terrain, tout en faisant preuve de résilience : le S&P500 a terminé en baisse de 0.86% contre -0.75% pour le Dow Jones et -0.6% pour le Nasdaq100. Si le spectre du coronavirus ravive certaines inquiétudes, il semblerait qu’il en faille beaucoup plus pour faire vaciller les indices américains, qui sont attendus en hausse de 0.4%. Graphiquement, le S&P500 est comme aimanté par son sommet historique. Malgré les dégagements de la veille, la tendance horaire demeure haussière à l’image de l’orientation des moyennes à 50 et 100 périodes. Seul un retour sous les 4290 points constituerait une alerte baissière.

