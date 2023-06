Après avoir terminé en hausse de 0.99% à 7221 points hier, rassuré par le vote du Sénat en faveur du relèvement du plafond de la dette américaine, l'indice S&P500 progresse de 0.5% en préouverture, avant les chiffres du chômage américain.

Le consensus table sur un taux de chômage à 3.5%, avec 193K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.3%. Des chiffres de nature à influencer la décision de la Fed sur les taux le 14 juin prochain.



En données horaires, le S&P500 demeure à proximité de ses récents plus hauts et ne montre aucune signe de faiblesse. Le débordement de la zone des 4232 points serait de bon augure pour une poursuite du mouvement en cours en direction des 4243 points voire 4266 points par extension.

A contrario, un retour sous les 4205 points militerait pour quelques prises de bénéfices avec les 7171 points comme premier objectif baissier.