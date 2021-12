Jour de rebond pour Wall Street 21/12/2021 | 14:37 Jordan Dufee 21/12/2021 | 14:37 Envoyer par e-mail :

A l’instar des places européennes, les indices américains ont limité leur perte hier, le S&P500 terminant en baisse d’un peu plus de 1% à 4568 points. A quelques jours des festivités de fin d’année, la rapide propagation du variant Omicron ravive les incertitudes sur la nécessité de mettre en place de nouvelles mesures de restriction et de confinement, au détriment de la reprise économique. Néanmoins, après la baisse du lundi, le rebond du mardi se profile, en témoignent les données de préouverture, qui indiquent une hausse initiale de 0.90% pour le S&P500. Concernant le volet macroéconomique, aucune statistique de premier plan ne figure à l'agenda du jour. La séance promet ainsi d’être relativement calme. Graphiquement, l’indice élargi américain oscille toujours entre 4500 et 4750 points. Les premiers échanges devraient se faire autour de 4600 points, ce qui revient à dire que la balle est au centre. La configuration en données horaires est donc neutre. Il faudra déborder les 4645 points pour pouvoir bénéficier d’un biais plus positif. A contrario, une cassure des 4500 points dégraderait fortement la configuration à court terme.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.