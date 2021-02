L'appétit pour le risque perdure avant l'emploi US 05/02/2021 | 13:41 Laurent Polsinelli 05/02/2021 | 13:41 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 3900 PTS

Profitant de résultats de sociétés meilleurs que prévu, de statistiques encourageantes et de la perspective de l'adoption prochaine du plan de relance américain sans avoir besoin du soutien des républicains, l'indice S&P500 a signé un nouveau record en clôture hier, terminant en hausse de 1.09% à 3871 points.

Avant le rapport mensuel sur l'emploi dévoilé à 14h30, les contrats Futures laissent présager d'une ouverture en hausse de 0.4%.



Les opérateurs anticipent à 14h30 un taux de chômage à 6.7%, avec 85K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%. La balance commerciale sera dévoilé à la même heure, puis le crédit à la consommation à 21h.

Techniquement, la tendance demeure clairement haussière en données horaires au-dessus des 3827 points. Au-dessus de ce niveau, la dynamique en cours pourrait se poursuivre en direction des 3900 points.

